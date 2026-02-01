‘गृह आरोग्य’ योजना 72 लाख से अधिक लोगों तक पहुंची : मंत्री गुंडूराव

वे विश्व कैंसर Cancer जागरूकता दिवस पर बुधवार को कनकपुर रोड स्थित मणिपाल अस्पताल में नवस्थापित कैंसर उपचार इकाई का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि अब तक इस योजना के अंतर्गत 72 लाख से अधिक लोगों की सफलतापूर्वक जांच की जा चुकी है। यह केवल शुरुआत है और आने वाले दिनों में इस सेवा को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाएं।