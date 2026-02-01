केएसओयू में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित

जांच समिति के कार्यक्षेत्र में स्वीकृत पदों से अधिक अस्थाई शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति, पदनामों में बदलाव, अनावश्यक क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना तथा उनके लिए अस्थाई निदेशकों की नियुक्ति शामिल है। इसके अलावा, राज्य सरकार और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी के बिना पदों के सृजन, निजी अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति और वर्चुअल एजुकेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली को 1.71 लाख रुपए की जमा राशि की भी जांच की जाएगी। समिति को जांच के दौरान सामने आने वाले अन्य संबंधित मुद्दों की भी पड़ताल करने का अधिकार दिया गया है और उसे एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।