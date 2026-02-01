कर्नाटक में हर साल 89 हजार से अधिक नए कैंसर मामले

कर्नाटक में हर साल अनुमानित 89,125 नए कैंसर मामले सामने आ रहे हैं। राज्य Karnataka में इस समय करीब 2.5 लाख लोग कैंसर के साथ जीवन बिता रहे हैं। इस बढ़ते स्वास्थ्य संकट में बेंगलूरु की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी (केएमआइओ) के निदेशक डॉ. नवीन टी. ने बेंगलूरु के लिए जनसंख्या आधारित कैंसर पंजीयन के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पुरुषों में फेफड़े (9.7 फीसदी), प्रोस्टेट (6.9 फीसदी), पेट (6.5 फीसदी) और मुंह (6.4 फीसदी) के कैंसर सबसे आम हैं। वहीं महिलाओं में स्तन कैंसर सबसे अधिक (31.5 फीसदी) है। इसके बाद गर्भाशय ग्रीवा (9.1 फीसदी), अंडाशय (6.4 फीसदी) और मुंह (4.3 फीसदी) के कैंसर प्रमुख हैं।