दो सरकारी कॉलेजों को बीसीयू का घटक बनाने का निर्णय वापस ले सरकार : एआइडीएसओ

राज्य Karnataka सरकार के उस फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसमें ऐतिहासिक सरकारी आर.सी. कॉलेज और सरकारी कला कॉलेज को डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलूरु सिटी यूनिवर्सिटी के घटक कॉलेज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। संगठन ने आरोप लगाया कि यह कदम गरीब और मध्यमवर्गीय छात्रों के हितों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से छात्र हितों को प्राथमिकता देने, दोनों संस्थानों को सरकारी कॉलेज के रूप में ही बनाए रखने और सस्ती व सुलभ उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।