बेटे के प्यार की सजा मां को मिली! कपड़े उतारकर गांव में घुमाया, अब कोर्ट ने 12 दोषियों को सुनाई ये सजा

कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया और इसे बेहद गंभीर मानते हुए जनहित याचिका दर्ज की। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी. बी. वराले और न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की बेंच ने कहा, 'सोचिए ऐसी घटना से अन्य महिलाओं में कितना डर पैदा होगा। वे खुद को असुरक्षित महसूस करेंगी। महाभारत में भी द्रौपदी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। वहां भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की, लेकिन आधुनिक समय में इस महिला की मदद के लिए कोई नहीं आया। दुर्भाग्य से यह दुर्योधनों और दुशासनों की दुनिया है। कोर्ट ने पुलिस की नाकामी पर भी राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि ऐसी घटनाएं रोकने में प्रशासन पूरी तरह विफल रहा।