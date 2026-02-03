3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

फर्जी एसएसएलसी प्रश्नपत्र वायरल, स्कूल शिक्षा विभाग ने दर्ज कराई शिकायत

स्कूल शिक्षा विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम  Instagram पर फर्जी एसएसएलसी परीक्षा SSLC Examप्रश्न पत्रों के प्रसार को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। इन भ्रामक पोस्टों के कारण चल रही बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। कुछ तस्वीरें पोस्ट की गईं शिकायत के अनुसार, एसएसएलसी द्वितीय [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Feb 03, 2026

स्कूल शिक्षा विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम Instagram पर फर्जी एसएसएलसी परीक्षा SSLC Examप्रश्न पत्रों के प्रसार को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। इन भ्रामक पोस्टों के कारण चल रही बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।

कुछ तस्वीरें पोस्ट की गईं

शिकायत के अनुसार, एसएसएलसी द्वितीय प्रीपरेटरी परीक्षाएं 27 जनवरी से शुरू हुईं। उसी दिन इंस्टाग्राम पर प्रथम भाषा कन्नड़ प्रश्न पत्र होने का दावा करते हुए कुछ तस्वीरें पोस्ट की गईं। इसके बाद 28 जनवरी को गणित प्रश्न पत्र होने का दावा करने वाली तस्वीरें भी सामने आईं। एक अन्य इंस्टाग्राम अकाउंट से भी 27 और 28 जनवरी को कन्नड़ और गणित के कथित प्रश्नपत्रों की तस्वीरें साझा की गईं।

पोस्ट पूरी तरह भ्रामक

जांच के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई कोई भी तस्वीर असली प्रश्न पत्र नहीं है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ये पोस्ट पूरी तरह भ्रामक हैं और छात्रों व आम लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से डाली गई हैं। आशंका है कि कुछ लोग परीक्षा प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का झूठा दावा कर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे।

परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को नुकसान

विभाग ने कहा कि इस तरह की हरकतें परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती हैं। इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। स्कूली शिक्षा विभाग के निदेशक (माध्यमिक) कृष्णाजी एस. करिचन्नावर की शिकायत के आधार पर केंद्रीय डिवीजन साइबर क्राइम पुलिस ने 29 जनवरी को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। आरोपियों पर जालसाजी, सार्वजनिक उपद्रव और आइटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गौरतलब है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में नॉर्थ डिविजन साइबर क्राइम पुलिस ने एसएसएलसी प्रीपरेटरी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में छह शिक्षकों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दो छात्रों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Feb 2026 06:24 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / फर्जी एसएसएलसी प्रश्नपत्र वायरल, स्कूल शिक्षा विभाग ने दर्ज कराई शिकायत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

केएफडी की दवा का क्लिनिकल ट्रायल जारी : मंत्री गुंडूराव

बैंगलोर

राइट टू हेल्थ की मांग को लेकर सडक़ पर उतरे संगठन

बैंगलोर

तकनीक को मानवीय मूल्यों से जोड़ें : राज्यपाल गहलोत

राज्यपाल थावरचंद गहलोत
बैंगलोर

IT रेड के बीच कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय की गोली लगने से मौत, आत्महत्या या कुछ और?

CJ Roy death, Confident Group chairman death, Bengaluru businessman death, IT raid Bengaluru,
राष्ट्रीय

केनरा बैंक का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में 25.61 % बढ़कर 5,155 करोड़ रुपए

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.