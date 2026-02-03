फर्जी एसएसएलसी प्रश्नपत्र वायरल, स्कूल शिक्षा विभाग ने दर्ज कराई शिकायत

विभाग ने कहा कि इस तरह की हरकतें परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती हैं। इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। स्कूली शिक्षा विभाग के निदेशक (माध्यमिक) कृष्णाजी एस. करिचन्नावर की शिकायत के आधार पर केंद्रीय डिवीजन साइबर क्राइम पुलिस ने 29 जनवरी को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। आरोपियों पर जालसाजी, सार्वजनिक उपद्रव और आइटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।