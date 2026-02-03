तकनीक को मानवीय मूल्यों से जोड़ें : राज्यपाल गहलोत

स्नातकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक को मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ें। सच्ची सफलता केवल बौद्धिक क्षमता से नहीं, बल्कि चरित्र, ईमानदारी और करुणा से बनती है। भारत रत्न सर एम. विश्वेश्वरैया के योगदान को याद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उनका जीवन तकनीकी उत्कृष्टता, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। तकनीकी कौशल तभी सार्थक है जब वह समाज के कल्याण से जुड़ा हो। उन्होंने विद्यार्थियों से इन आदर्शों को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया।