केएफडी की दवा का क्लिनिकल ट्रायल जारी : मंत्री गुंडूराव



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार, एन.आर. पुर तालुक की सात माह की बच्ची बुधवार को केएफडी से संक्रमित पाई गई। बच्ची का इलाज कोप्पा स्थित सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इसी तालुक के एक 36 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट 23 जनवरी को पॉजिटिव आई थी, जिसका उपचार भी कोप्पा अस्पताल में जारी है।

इसके अलावा, इसी माह एन.आर. पुर तालुक के चार अन्य लोग और कोप्पा का एक व्यक्ति भी संक्रमित पाया गया था। सभी का इलाज पूरा हो चुका है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल जिले में केवल दो सक्रिय मामले हैं।