राइट टू हेल्थ की मांग को लेकर सडक़ पर उतरे संगठन

ड्रग एक्शन फोरम-कर्नाटक (डीएएफ-के) और सर्वत्रिक आरोग्य आंदोलन कर्नाटक (एसएए-के) के बैनर तले सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों ने सोमवार को स्वास्थ्य के अधिकार (राइट टू हेल्थ) को कानूनी रूप देने की मांग को लेकर राज्यव्यापी जत्था की शुरुआत की। यह जत्था विजयपुरा से आरंभ होकर राज्य के सभी 31 जिलों से गुजरते हुए 17 फरवरी को बेंगलूरु में संपन्न होगी।आयोजकों के अनुसार इस अभियान में ट्रेड यूनियनों, महिला संगठनों और मानवाधिकार समूहों की भी भागीदारी है। मुख्य उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाकर स्वास्थ्य को एक मौलिक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दिलाना है।