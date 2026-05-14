दो चिडि़याघरों का बदलेगा स्वरूप, बनेगा विश्वस्तरीय एक्वेरियम और डिजिटल वन्यजीव केंद्र

राज्य सरकार ने करीब 224 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत बीबीपी में विश्वस्तरीय पब्लिक एक्वेरियम बनाने का फैसला किया है। करीब 144.4 करोड़ रुपए की लागत वाले इस एक्वेरियम में एशिया, अमेजन Amazon, अफ्रीका और कोरल रीफ क्षेत्रों के समुद्री और मीठे पानी के जीवों को प्रदर्शित किया जाएगा। यहां वॉक-थ्रू टनल Walk-through Tunnel, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्वारंटाइन टैंक और पर्यावरण अनुकूल जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसी सुविधाएं होंगी। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ग्लास-बॉटम बोट राइड, स्कूबा डाइविंग scuba diving और केज स्नॉर्कलिंग जैसी एडवेंचर गतिविधियां भी शुरू की जाएंगी। साथ ही डिजिटल इमर्सिव सिस्टम के जरिए समुद्री दुनिया का अनोखा अनुभव मिलेगा। आगंतुक इस विश्व-स्तरीय एक्वेरियम के भीतर स्कूबा-डाइविंग जैसे पानी के नीचे के अनुभवों का स्वाद ले सकेंगे।