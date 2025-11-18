बीबीपी में फिर शुरू हुई नॉन-एसी सफारी बसें

बीबीपी के कार्यकारी निदेशक सूर्य सेन ने कहा कि अब सभी नॉन-एसी सफारी बसों में पूरी तरह जालीदार (नो-गैप) खिड़कियां वेल्ड की गई हैं, ताकि पर्यटकों की सुरक्षा और मजबूत हो सके। इसके अलावा, सफारी मार्ग में प्रवेश करने वाले ड्राइवरों को तेंदुआ सफारी के दौरान क्या करें और क्या नहीं, इस पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। सफारी बसों की नियमित सर्विसिंग, सुरक्षा मूल्यांकन और मेंटेनेंस पहले की तरह जारी रहेगा, ताकि यात्रियों को अधिकतम सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हो सके।