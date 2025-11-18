Patrika LogoSwitch to English

बैंगलोर

बीबीपी में फिर शुरू हुई नॉन-एसी सफारी बसें

सफारी बसों की नियमित सर्विसिंग, सुरक्षा मूल्यांकन और मेंटेनेंस पहले की तरह जारी रहेगा, ताकि यात्रियों को अधिकतम सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हो सके।

Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Nov 18, 2025

बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान (बीबीपी) में सोमवार से सभी नॉन-एसी सफारी Safari बसों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। यह बसें उस घटना के बाद बंद कर दी गई थीं, जिसमें एक महिला पर्यटक तेंदुए Leopard के हमले में घायल हो गई थी।

बीबीपी के कार्यकारी निदेशक सूर्य सेन ने कहा कि अब सभी नॉन-एसी सफारी बसों में पूरी तरह जालीदार (नो-गैप) खिड़कियां वेल्ड की गई हैं, ताकि पर्यटकों की सुरक्षा और मजबूत हो सके। इसके अलावा, सफारी मार्ग में प्रवेश करने वाले ड्राइवरों को तेंदुआ सफारी के दौरान क्या करें और क्या नहीं, इस पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। सफारी बसों की नियमित सर्विसिंग, सुरक्षा मूल्यांकन और मेंटेनेंस पहले की तरह जारी रहेगा, ताकि यात्रियों को अधिकतम सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हो सके।

Updated on:

18 Nov 2025 04:27 pm

Published on:

18 Nov 2025 04:26 pm

बैंगलोर / बीबीपी में फिर शुरू हुई नॉन-एसी सफारी बसें

