केले के बागान में छिपा बाघ पकड़ा गया, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

सुबह के समय मुख्ती कॉलोनी निवासी किसान लोकेश के केले के बागान में बाघ देखे जाने से इलाके में दहशत फैल गई। बंडीपुर टाइगर रिजर्व Bandipur Tiger Reserve के अंतर्गत मड्डूर रेंज के वन अधिकारियों की टीम ने पुख्ता जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया। बाघ केले के बागान में आराम कर रहा था। पशु चिकित्सक डॉ. मिर्जा वसीम ने पीछे से डार्ट मारकर उसे बेहोश किया। इसके बाद वन कर्मियों ने उसे सुरक्षित रूप से पिंजरे में कैद कर लिया।