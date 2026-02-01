बीआरटी टाइगर रिजर्व में नर बाघ मृत मिला

नर बाघ का शव
चामराजनगर के बिलिगिरि रंगनाथस्वामी मंदिर (बीआरटी) टाइगर रिजर्व के गुंडल जलाशय के पास रविवार को लगभग 5-6 वर्ष आयु के एक नर बाघ Male Tiger का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया।
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, गुंडल जलाशय के निकट गश्त के दौरान गुंडल रेंज के कर्मचारियों ने बाघ का शव देखा, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। यह क्षेत्र कोल्लेगल वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत आता है।
चामराजनगर के उप वन संरक्षक एवं बीआरटी टाइगर रिजर्व के निदेशक ने बयान जारी कर बताया कि बाघ के किसी अवैध फंदे में फंसने की आशंका है। बाद में गुंडल बांध के पास पहुंचकर पानी के किनारे उसकी मृत्यु हो गई। वन्यजीव अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। मानक तकनीकी मार्गदर्शन एवं निगरानी समिति की उपस्थिति में बाघ का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार शव का अंतिम निपटान किया जाएगा।
