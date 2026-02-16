10वीं क्लास के बच्चे ने की सुसाइड, स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर दी अपनी जान

फिलहाल छात्र के सुसाइड करने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज को देखने से ऐसा लग रहा है कि छात्र परेशान था। शुरुआती जांच के अनुसार परिवार वालों और दोस्तों ने आरोप लगाया है कि स्कूल के वार्डन और हेडमास्टर की तरफ से छात्र पर दबाव बनाया जा रहा था। पिता ने इस बारे में शिकायत भी की थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई न होने की वजह से ही छात्र के डिप्रेशन में जाने की आशंका जताई जा रही है। भरमास्वागरा पुलिस मामले की जांच कर रही है।