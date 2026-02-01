इंसानियत की जीत : चिकित्सक ने सिस्टम से लड़कर अजनबी को दान की किडनी

कभी-कभी इंसानियत खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि दिल के फैसलों से जुड़ती है। बेंगलूरु की चिकित्सक थंकम सुब्रमोनियन (58) ने यही साबित किया। जहां अधिकांश लोग अंगदान अपने परिजनों के लिए करते हैं, उन्होंने एक अजनबी को अपनी किडनी दान करने का फैसला किया। इसके लिए वे सिस्टम से भी लड़ गई। उन्हें उच्च न्यायालय High Court का दरवाजा तक खटखटाना पड़ा। वर्षों की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद जीत हुई और आखिरकार उन्होंने एक अजनबी महिला को अपनी किडनी दान Kidney Donation कर मानवता की मिसाल पेश की। डॉ. सुब्रमोनियन के अनुसार उन्होंने यह फैसला किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि पूरी तरह अपनी इच्छा और मानवता की भावना से लिया। इसे सिर्फ एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसी अनजान की जिंदगी बचाने के साहस और करुणा के असाधारण उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।