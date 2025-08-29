अंगदान व प्रत्यारोपण प्रक्रिया होगी आसान

राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO (एनओटीटीओ) के आंकड़ों के अनुसार, देश में अंगदान Organ Donation के संकल्प के मामले में कर्नाटक चौथे स्थान पर है। कर्नाटक Karnataka में 17 अप्रेल तक 35,920 लोगों ने अंगदान की शपथ ली है। इनमें 8,423 दाता 18-30 वर्ष के हैं, जबकि 30-45 वर्ष के 16,045 लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया है। आंकड़ों के अनुसार, अंगदान के संकल्प मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे है। कुल 35,920 पंजीकरणों में महिलाओं की संख्या 18,600 से ज्यादा है। इस वर्ष अब तक राज्य में 65 से ज्यादा अंगदान हुए हैं।