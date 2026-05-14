योग दिवस पर विधानसौधा में जुटेंगे 5000 योग साधक

मंत्री ने कहा कि 21 जून को शहर के विधान सौधा परिसर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। यह कार्यक्रम विभिन्न संगठनों, आयुष कॉलेजों और योग संस्थाओं के सहयोग से सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें करीब 5,000 योग साधकों के भाग लेने की उम्मीद है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार तथा स्वास्थ्य मंत्री खुद भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा योग गुरु, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, गणमान्य व्यक्ति और फिल्मी हस्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।