ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बना रही सरकार : गुंडूराव

उन्होंने बताया कि प्रत्येक अस्पताल में अनिवार्य रूप से दो स्त्री रोग विशेषज्ञ, दो बाल रोग विशेषज्ञ और दो एनेस्थेटिस्ट की नियुक्ति की जाएगी। कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक नई प्रणाली लागू की गई है, जिसे शिक्षा विभाग भी अपनाने जा रहा है। गुंडूराव ने एच.डी. पुर अस्पताल के कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण हेतु धन स्वीकृत करने की भी घोषणा की।