ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बना रही सरकार : गुंडूराव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि राज्य Karnataka सरकार ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
चित्रदुर्ग जिले के चिकजाजूरु में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कर्मचारियों के आवासीय भवन का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि 30 बिस्तरों की क्षमता वाला यह अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर जांच और जरूरतमंदों को उचित उपचार उपलब्ध कराना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसे स्वास्थ्य विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरा कर रहा है।
मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में भी नई चिकित्सा तकनीकों के जरिए इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिला अस्पतालों में सुपर स्पेशियलिटी उपचार की व्यवस्था की गई है और आने वाले दिनों में तालुक अस्पतालों में चिकित्सक 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक अस्पताल में अनिवार्य रूप से दो स्त्री रोग विशेषज्ञ, दो बाल रोग विशेषज्ञ और दो एनेस्थेटिस्ट की नियुक्ति की जाएगी। कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक नई प्रणाली लागू की गई है, जिसे शिक्षा विभाग भी अपनाने जा रहा है। गुंडूराव ने एच.डी. पुर अस्पताल के कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण हेतु धन स्वीकृत करने की भी घोषणा की।
