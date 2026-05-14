प्रदूषित पानी पीने से हथिनी की मौत

रिपोर्ट के अनुसार, अर्कावती नदी का पानी अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है। कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नदी के कुछ हिस्सों को ‘क्लास-ई’ श्रेणी में रखा है, जिसका मतलब है कि यह पानी केवल औद्योगिक उपयोग या अपशिष्ट निस्तारण के लिए ही उपयुक्त है। शोधों में नदी के पानी में पारा, कैंसरकारी भारी धातुएं और प्रतिबंधित कीटनाशक डीडीटी जैसे खतरनाक तत्व पाए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक कचरे और शहरों के सीवेज का सीधा बहाव नदी में होने से वन्यजीवों के लिए जलस्रोत जहरीले बनते जा रहे हैं। इससे पहले भी अर्कावती नदी क्षेत्र में हाथियों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं।