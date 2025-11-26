जंगली जानवर ने किया हिरण का शिकार, ग्रामीण दहशत में, रात में नहीं जा रहे खेतों पर

बीना. ग्राम लहटवास और बिलाखना के बीच खेतों में जंगली जानवर होने से ग्रामीण दहशत में हैं। सोमवार की सुबह लहटवास में एक किसान के खेत में मृत हिरण मिला, जिसका जंगली जानवर से शिकार किया था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी थी और फिर कर्मचारियों ने पहुंचकर हिरण का अंतिम संस्कार कराया।

ग्रामीण पुष्पेन्द्र ठाकुर ने बताया कि सोमवार सुबह लहटवास निवासी किसान गजेन्द्र सिंह के खेत में मृत हिरण पड़ा था। किसी जंगली जानवर के हमला से उसकी मौत हुई थी। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई थी और इसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने पंचनामा कार्रवाई कर हिरण का अंतिम संस्कार कराया है। ग्रामीणों ने बताया कि खेतों में खूंखार शियार घूम रहे हैं, जिससे रात के समय किसान सिंचाई करने नहीं जा रहे हैं। यदि कोई खेत जाता है, तो डंडों के साथ एकजुट होकर जाते हैं। जंगली जानवरों के कारण ग्रामीणों में दहशत है। शियार के साथ-साथ अन्य खूंखार जानवर होने की आशंका है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द जंगली जानवरों को पकडऩे की मांग की है।