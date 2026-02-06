राज्यपाल गहलोत ने एनसीसी कैडेट्स को किया सम्मानित

लोक भवन के ग्लास हाउस में आयोजित सम्मान समारोह में राज्यपाल ने उन एनसीसी कैडेट्स NCC Cadets को सम्मानित किया, जिन्होंने 26 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड और अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया था। राज्यपाल ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में कैडेट्स की भागीदारी अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र सेवा की भावना का प्रतीक है। कैडेट्स ने लगातार दूसरे वर्ष गणतंत्र दिवस कैंप चैम्पियनशिप और प्रधानमंत्री का बैनर जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।