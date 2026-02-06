शिक्षा महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत : नागलक्ष्मी चौधरी

यह कार्यक्रम कर्नाटक राज्य महिला आयोग, जिला प्रशासन, जिला पंचायत, पुलिस विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। डॉ. चौधरी ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति को दुनिया को समझने, अपने अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को जानने में सक्षम बनाती है। छात्र जीवन में अनावश्यक आकर्षण और भटकाव से दूर रहकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।