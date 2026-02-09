‘नम्मा मेट्रो’ किराया बढ़ाने का फैसला टला, बोर्ड समीक्षा के बाद होगा अंतिम निर्णय

गौरतलब है कि फरवरी 2025 में मेट्रो किराए में भारी बढ़ोतरी के बाद से ही यात्रियों में असंतोष बना हुआ है। उसी पृष्ठभूमि में इस बार की प्रस्तावित बढ़ोतरी ने भी तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया। शहरी परिवहन विशेषज्ञों और विपक्षी दलों ने इसे आम यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ बताया। राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे ने तूल पकड़ा। कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए आरोप लगाए। वहीं भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य ने दावा किया कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत के बाद ही बढ़ोतरी पर रोक का फैसला हुआ।