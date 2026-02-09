आइआइएससी में फीस वृद्धि के खिलाफ एआइडीएसओ ने किया प्रदर्शन

उन्होंने चेतावनी दी कि बीएस कार्यक्रम के बाद इसी शैक्षणिक वर्ष में पीजी और पीएचडी पाठ्यक्रमों की फीस में संशोधन की योजना भारत में सस्ती और समावेशी शोध व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने फीस को अन्य उच्च रैंकिंग संस्थानों के बराबर लाने के तर्क को प्रतिगामी बताते हुए कहा कि यह छात्रों की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं की अनदेखी करता है। आरक्षित वर्गों को दी जाने वाली छूट के बावजूद, समग्र फीस वृद्धि एक बहिष्करणकारी माहौल बनाती है और आम परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालती है।