13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

बेंगलूरु पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज

इससे पहले सोमवार को चांसलर मर्ज ने अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक रोडमैप, उच्च शिक्षा में सहयोग बढ़ाने का समझौता तथा दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग से जुड़ा एक अलग समझौता शामिल है।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Jan 13, 2026

बेंगलूरु प्रवास के दौरान चांसलर मर्ज ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आडुगोडी स्थित जर्मन प्रौद्योगिकी कंपनी बॉश के भारत मुख्यालय का दौरा किया।

केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राज्य के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एम. बी. पाटिल तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

-बॉश और भारतीय विज्ञान संस्थान का किया दौरा

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज German Chancellor Friedrich Merz भारत की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को बेंगलूरु पहुंचे। जर्मन चांसलर के रूप में यह उनकी एशिया की पहली यात्रा है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कर्नाटक Karnataka के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एम. बी. पाटिल तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

बॉश के भारत मुख्यालय का दौरा किया

बेंगलूरु Bengaluru प्रवास के दौरान चांसलर मर्ज ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आडुगोडी स्थित जर्मन प्रौद्योगिकी कंपनी बॉश के भारत मुख्यालय का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान (आइआइएससी) में नैनो विज्ञान और अभियांत्रिकी केंद्र का भी भ्रमण किया। भारत India में बॉश समूह के अध्यक्ष और बॉश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक गुरुप्रसाद मुडलापुर सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने चांसलर मर्ज का स्वागत किया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुरक्षा समाधान

प्रतिनिधिमंडल को बॉश के विभिन्न सॉफ्टवेयर समाधानों की जानकारी दी गई, जिनमें एआइ शील्ड भी शामिल है। यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुरक्षा समाधान है, जो एआई प्रणालियों की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।

इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने बॉश के एच-टू-आइसीइ (हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन) प्रदर्शन ट्रक का भी अवलोकन किया, जिसमें पूर्ण रूप से एकीकृत पावरट्रेन और दूरसंचार प्रणाली लगी है।

19 समझौतों पर हस्ताक्षर

इससे पहले सोमवार को चांसलर मर्ज ने अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक रोडमैप, उच्च शिक्षा में सहयोग बढ़ाने का समझौता तथा दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग से जुड़ा एक अलग समझौता शामिल है।

सोमवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात के प्रसिद्ध पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया। चांसलर मर्ज ने गांधीनगर के निकट ऐतिहासिक अडालज नी वाव का भी भ्रमण किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Jan 2026 08:41 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / बेंगलूरु पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

सत्तारूढ़ कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना फिलहाल नहीं!

बैंगलोर

प्रचंड सौर तूफान से संकुचित हो गया था पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र

बैंगलोर

पिछले 8 साल में सामरिक और रणनीतिक महत्व के 6 उपग्रह गंवाएं

बैंगलोर

राहुल की कर्नाटक में लैंडिंग, कांग्रेस के अंदर तेज हुई हलचल; क्या होने वाला है?

Rahul Gandhi, Rahul Gandhi News, Rahul Gandhi Karnataka Visit, Rahul Gandhi Meeting with Siddaramaiah,
राष्ट्रीय

आधुनिक तकनीक से मानव-वन्यजीव संघर्ष पर काबू पाने के प्रयास जारी : खंड्रे

हाथी टास्क फोर्स का गठन
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.