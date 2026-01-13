बेंगलूरु पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज

केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राज्य के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एम. बी. पाटिल तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।
जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज German Chancellor Friedrich Merz भारत की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को बेंगलूरु पहुंचे। जर्मन चांसलर के रूप में यह उनकी एशिया की पहली यात्रा है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कर्नाटक Karnataka के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एम. बी. पाटिल तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।
बेंगलूरु Bengaluru प्रवास के दौरान चांसलर मर्ज ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आडुगोडी स्थित जर्मन प्रौद्योगिकी कंपनी बॉश के भारत मुख्यालय का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान (आइआइएससी) में नैनो विज्ञान और अभियांत्रिकी केंद्र का भी भ्रमण किया। भारत India में बॉश समूह के अध्यक्ष और बॉश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक गुरुप्रसाद मुडलापुर सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने चांसलर मर्ज का स्वागत किया।
प्रतिनिधिमंडल को बॉश के विभिन्न सॉफ्टवेयर समाधानों की जानकारी दी गई, जिनमें एआइ शील्ड भी शामिल है। यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुरक्षा समाधान है, जो एआई प्रणालियों की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने बॉश के एच-टू-आइसीइ (हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन) प्रदर्शन ट्रक का भी अवलोकन किया, जिसमें पूर्ण रूप से एकीकृत पावरट्रेन और दूरसंचार प्रणाली लगी है।
इससे पहले सोमवार को चांसलर मर्ज ने अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक रोडमैप, उच्च शिक्षा में सहयोग बढ़ाने का समझौता तथा दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग से जुड़ा एक अलग समझौता शामिल है।
सोमवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात के प्रसिद्ध पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया। चांसलर मर्ज ने गांधीनगर के निकट ऐतिहासिक अडालज नी वाव का भी भ्रमण किया।
