बेंगलूरु पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज

बेंगलूरु Bengaluru प्रवास के दौरान चांसलर मर्ज ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आडुगोडी स्थित जर्मन प्रौद्योगिकी कंपनी बॉश के भारत मुख्यालय का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान (आइआइएससी) में नैनो विज्ञान और अभियांत्रिकी केंद्र का भी भ्रमण किया। भारत India में बॉश समूह के अध्यक्ष और बॉश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक गुरुप्रसाद मुडलापुर सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने चांसलर मर्ज का स्वागत किया।