पहली बार जर्मनी के चांसलर साबरमती आश्रम आएंगे, पीएम मोदी रहेंगे साथ

आश्रम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 12 जनवरी को भी साबरमती आश्रम आम आगंतुकों के लिए खुला रहेगा। सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए आसपास की ट्रैफिक व्यवस्था रोकी जा सकती है, लेकिन आश्रम के द्वार बंद नहीं किए जाएंगे। साबरमती आश्रम हर दिन खुला रहता है।साबरमती आश्रम में होने वाला यह ऐतिहासिक दौरा न केवल भारत-जर्मनी संबंधों को नई मजबूती देगा, बल्कि गांधीजी के विचारों को वैश्विक मंच पर एक बार फिर केंद्र में लाएगा।