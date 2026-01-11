11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

पहली बार जर्मनी के चांसलर साबरमती आश्रम आएंगे, पीएम मोदी रहेंगे साथ

-साबरमती आश्रम में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के आगमन के चलते तैयारी जोरों पर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, आगंतुकों के लिए खुला रहेगा आश्रम

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 11, 2026

Sabarmati Ashram Ahmedabad

अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के बाहर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के स्वागत को लगा होर्डिंग।

Ahmedabad. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि साबरमती आश्रम एक बार फिर वैश्विक कूटनीति का साक्षी बनने जा रही है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पहली बार साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे। यह ऐतिहासिक यात्रा 12 जनवरी को सुबह करीब 9 से 9:30 बजे के बीच होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वर्ष 2026 की शुरुआत में ही दो राष्ट्राध्यक्षों का एक साथ साबरमती आश्रम आगमन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व रखता है।

साबरमती आश्रम से जुड़े एक पदाधिकारी के अनुसार जर्मनी के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब कोई जर्मन चांसलर गांधीजी की कर्मस्थली पहुंचेगा। आश्रम पहुंचने के बाद दोनों राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे प्रार्थना स्थल होते हुए हृदय कुंज जाएंगे, जहां चांसलर मर्ज गांधीजी के तैलचित्र पर सूत की आंटी (माला) अर्पित करेंगे।

चरखे पर हाथ आजमाएंगे जर्मन चांसलर

हृदय कुंज में चांसलर मर्ज चरखा चलाने का भी अनुभव लेंगे और अपने विचार आगंतुक पुस्तिका में दर्ज करेंगे। इस दौरान साबरमती आश्रम शाला के बच्चों द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत की जाएगी। बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर स्मृति-चित्र भी खिंचवाएंगे। इसके बाद दोनों नेता साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लेने के लिए रवाना होंगे।

सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, ग्रीन रूम तैयार

इस महत्वपूर्ण दौरे को देखते हुए साबरमती आश्रम में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की रिहर्सल भी हो चुकी है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के लिए हृदय कुंज के पीछे ग्रीन रूम तैयार किया जा रहा है। दौरे के दौरान राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित रहेंगे।

आगंतुकों के लिए खुला रहेगा आश्रम

आश्रम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 12 जनवरी को भी साबरमती आश्रम आम आगंतुकों के लिए खुला रहेगा। सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए आसपास की ट्रैफिक व्यवस्था रोकी जा सकती है, लेकिन आश्रम के द्वार बंद नहीं किए जाएंगे। साबरमती आश्रम हर दिन खुला रहता है।साबरमती आश्रम में होने वाला यह ऐतिहासिक दौरा न केवल भारत-जर्मनी संबंधों को नई मजबूती देगा, बल्कि गांधीजी के विचारों को वैश्विक मंच पर एक बार फिर केंद्र में लाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

11 Jan 2026 09:44 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / पहली बार जर्मनी के चांसलर साबरमती आश्रम आएंगे, पीएम मोदी रहेंगे साथ

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

भारत-न्यूजीलैंड एक दिवसीय मैच के टिकट की कालाबाजारी

अहमदाबाद

विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा भारत: मोदी

PM Narendra Modi
अहमदाबाद

आणंद में खुलेगा सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल, गरीब बच्चों को मिलेगी राहत

अहमदाबाद

Ahmedabad: ज्वैलर्स को बातों में उलझाकर आभूषण चुराने वाली महिला गिरफ्तार

Ahmedabad Naroda police
अहमदाबाद

Ahmedabad: हिप्नोटाइज कर बुजुर्ग महिलाओं से आभूषण ठगने वाला गिरफ्तार

Ahmedabad Police
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.