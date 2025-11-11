बंडीपुर के पास बाघिन और तीन शावक पकड़े गए, निगरानी अभियान जारी

वन विभाग ने सोमवार तड़के बंडीपुर टाइगर रिजर्व के पास कल्लाहल्ली गांव में एक पांच वर्षीय बाघिन और उसके तीन शावकों को पकड़ लिया।
बाघिन पर रिहायशी इलाकों में घुसकर पशुओं पर हमला करने और एक व्यक्ति को घायल करने का संदेह है। फिलहाल उन्हें पशु चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया है।वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि जंगलों के बाहर घूम रहे बाघों की पहचान और पकडऩे की कार्रवाई जारी है। हाल में बंडीपुर और नागरहोले टाइगर रिजर्व के आसपास बाघों के हमलों में तीन लोगों की मौत के बाद यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है।
