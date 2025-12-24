‘मिशन 40 प्लस’ से 90 फीसदी एसएसएलसी परिणाम का लक्ष्य

वर्ष 2024-25 में कलबुर्गी जिला 41.35 प्रतिशत परिणाम के साथ राज्य में अंतिम स्थान पर रहा। अन्य जिलों में भी परिणाम कमजोर रहे। बल्लारी के 50.91 फीसदी, बीदर के 52.3 फीसदी , कोप्पल के 56.57 फीसदी, रायचूर के 50.76 फीसदी, विजयपुर के (66.78 फीसदी और यादगीर के 59.6 फीसदी छात्र ही उत्तीर्ण हो सके। पूरे कल्याण कर्नाटक क्षेत्र का कुल परिणाम 52.42 प्रतिशत रहा। परीक्षा में शामिल 1,70,788 छात्रों में से केवल 89,519 छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि 82,169 छात्र असफल रहे।