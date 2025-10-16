उत्तीर्ण होने के लिए अब लाने होंगे केवल 33 फीसदी अंक

एसएसएलसी SSLC के लिए, जो विद्यार्थी पहली भाषा को छोड़कर 625 में से 206 या उससे ज्यादा अंक लाएंगे, उन्हें उत्तीर्ण माना जाएगा। द्वितीय पीयू PU के विद्यार्थियों के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 600 में से कुल 198 अंक जरूरी होंगे।जिन विषयों में प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट नहीं है, उनमें विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा में 80 में से कम -से-कम 24 अंक लाने होंगे। इंटरनल या प्रैक्टिकल कॉम्पोनेंट वाले विषयों में, विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा में 70 में से 21 अंक लाने होंगे।