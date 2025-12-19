नाइट ड्यूटी से लौट रही डॉक्टर बनी हवस का शिकार, फरार हुआ बाइक सवार

बेंगलुरु में महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ (File Photo)
Bengaluru Molestation Case: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंताएं बढ़ गई हैं। शहर में एक युवा महिला डॉक्टर के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, जो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर लौट रही थीं।
यह घटना 17 दिसंबर की रात करीब 12:49 बजे की है। पीड़िता, जो एमबीबीएस पूरा कर चुकी हैं और सप्तगिरि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में पोस्ट-ग्रेजुएशन कर रही हैं, अपनी पेइंग गेस्ट (पीजी) हॉस्टल की ओर जा रही थीं।
शिकायत के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति दोपहिया वाहन पर सवार होकर आया और बस स्टॉप की लोकेशन पूछने के बहाने उनके पास रुका। इसके बाद उसने कथित रूप से अश्लील व्यवहार किया और पीड़िता के सीने को छू लिया।
हमले से सदमे में आई डॉक्टर ने मदद के लिए चीखना शुरू किया, जिसके बाद आरोपी अपनी बाइक पर फरार हो गया। पीड़िता ने बाद में सोलादेवनाहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जहां मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि, पुलिस अभी तक आरोपी की पहचान नहीं कर पाई है और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। जांच जारी है।
यह घटना शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है। इसी हफ्ते की शुरुआत में, शाम के समय अकेली महिलाओं को निशाना बनाने और छेड़छाड़ करने के आरोप में 27 वर्षीय विनोद टी को गिरफ्तार किया गया था। विनोद शहर के एक सैंडविच आउटलेट में काम करता था। पुलिस के अनुसार, वह एक महीने से अधिक समय से ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा था।
