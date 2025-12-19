नाइट ड्यूटी से लौट रही डॉक्टर बनी हवस का शिकार, फरार हुआ बाइक सवार

यह घटना शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है। इसी हफ्ते की शुरुआत में, शाम के समय अकेली महिलाओं को निशाना बनाने और छेड़छाड़ करने के आरोप में 27 वर्षीय विनोद टी को गिरफ्तार किया गया था। विनोद शहर के एक सैंडविच आउटलेट में काम करता था। पुलिस के अनुसार, वह एक महीने से अधिक समय से ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा था।