Viral Video: कल नौकरी छोड़ने का ऐलान किया…आज पछता रहा हूं, Gen Z ने बयां किया जॉब सर्च का दर्द

प्लानलेस क्विटिंग के बाद जॉब सर्च का दर्द
Viral Video: प्राइवेट जॉब में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जल्दबाजी में बिना बैकअप या किसी ठोस प्लानिंग के नौकरी छोड़ देते हैं। बाद में दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ बेंगलुरु में एक युवक के साथ हुआ है। बेंगलुरु के 22 वर्षीय कंटेंट क्रिएटर आंशुल उथैया (Aanshul Uthaiah) ने अपनी 'बोरिंग' नौकरी छोड़ने की घोषणा कर इंस्टाग्राम पर तहलका मचा दिया था। अब कुछ हफ्तों बाद उन्होंने एक अपडेट वीडियो शेयर कर बताया है कि बिना प्लान के नौकरी छोड़ना उनकी बड़ी गलती थी।
दिसंबर की शुरुआत में आंशुल ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, 'मैं कल अपनी नौकरी छोड़ रहा हूं। यह जॉब मुझे बहुत बोरिंग लगती है और मेरे मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल रही है। मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं।' उन्होंने यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया की दो यूनिवर्सिटीज़ से उन्हें एडमिशन ऑफर मिले थे, लेकिन आगे पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा था। साथ ही उनके माता-पिता भी इस फैसले से खुश नहीं थे।
यह वीडियो रातोंरात वायरल हो गया। पोस्ट किए जाने के समय उनके करीब 10 हजार फॉलोअर्स थे, जो कुछ ही दिनों में बढ़कर 32 हजार से ज्यादा हो गए। वीडियो को लाखों व्यूज़ मिले और लोग उनकी हिम्मत की तारीफ करने लगे।
हाल ही में शेयर किए गए फॉलो-अप वीडियो में आंशुल ने खुलकर कहा, 'मैंने बिना किसी बैकअप प्लान के नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मेरा पहला जॉब इंटरव्यू हुआ। सच कहूं तो अब मुझे अपने इस फैसले पर थोड़ा पछतावा हो रहा है।' उन्होंने आगे कहा, 'मैंने नहीं सोचा था कि जॉब मार्केट इतना टफ होगा। काफी समय से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है। अब लगता है कि फैसला वापस लेना बहुत देर हो चुकी है।'
वीडियो के अंत में उन्होंने अपने फॉलोअर्स से अपील की, 'अगर किसी को किसी जॉब ओपनिंग की जानकारी हो, तो प्लीज डीएम करें।' उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा था- 'नौकरी बाजार इतना खराब क्यों है…?'
आंशुल के इस अपडेट पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं बंटी हुई नजर आईं। एक यूजर ने लिखा, 'इसीलिए जॉब और पैशन (कंटेंट क्रिएशन) दोनों को बैलेंस करना चाहिए। जॉब तब तक सेफ्टी नेट देती है, जब तक दूसरा साइड मजबूत न हो जाए।' वहीं दूसरे यूजर ने सपोर्ट करते हुए लिखा, 'पब्लिकली अपनी गलती मानना बड़ा साहस है। गुड लक ब्रो, जल्दी कुछ अच्छा मिलेगा।' एक अन्य यूजर ने कहा, 'थैंक्स कि अपनी स्ट्रगल शेयर की। चिंता मत करो, बेहतर दिन जरूर आएंगे।'
आंशुल उथैया एक फिटनेस एंथुजियास्ट हैं और खुद को एक औसत जिम-गोअर बताते हैं। उन्होंने करीब तीन महीने पहले ही इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना शुरू किया था। वायरल होने के बाद उनके फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन रियल लाइफ में जॉब सर्च का संघर्ष अभी जारी है।
यह कहानी आज की Gen Z की उस हकीकत को दिखाती है, जहां एक तरफ बर्नआउट से बचने की चाहत है, तो दूसरी तरफ जॉब मार्केट की कड़वी सच्चाई।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग