Viral Video: कल नौकरी छोड़ने का ऐलान किया…आज पछता रहा हूं, Gen Z ने बयां किया जॉब सर्च का दर्द

Viral Video: प्राइवेट जॉब में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जल्दबाजी में बिना बैकअप या किसी ठोस प्लानिंग के नौकरी छोड़ देते हैं। बाद में दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ बेंगलुरु में एक युवक के साथ हुआ है। बेंगलुरु के 22 वर्षीय कंटेंट क्रिएटर आंशुल उथैया (Aanshul Uthaiah) ने अपनी 'बोरिंग' नौकरी छोड़ने की घोषणा कर इंस्टाग्राम पर तहलका मचा दिया था। अब कुछ हफ्तों बाद उन्होंने एक अपडेट वीडियो शेयर कर बताया है कि बिना प्लान के नौकरी छोड़ना उनकी बड़ी गलती थी।