अजीज से ‘अवस्थी’ हो गया… नई वोटर लिस्ट में मुस्लिम नेता के ‘ब्राह्मण’ सरनेम पर बवाल

West Bengal Voter List: पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सीपीआई(एम) के राज्य सचिव और पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम तथा उनके बेटे आतिश अजीज के नाम के साथ ब्राह्मण सरनेम 'अवस्थी' जोड़ दिया गया। आतिश अजीज ने सोशल मीडिया पर इसकी स्क्रीनशॉट शेयर कर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने व्यंग्य किया कि जहां बीजेपी और मीडिया दावा कर रहे थे कि SIR से मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, वहीं चुनाव आयोग ने उन्हें और उनके पिता को 'ब्राह्मण' बना दिया।