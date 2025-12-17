Bharat Taxi: ओला-उबर के महंगे किराए से मिलेगी राहत! नए साल में मिलेगा भारत टैक्सी सर्विस का तोहफा

दिल्ली में 1 जनवरी को शुरू होगी भारत टैक्सी
Bharat Taxi Delhi Launch: नए साल की शुरुआत से सफर पहले से ज्यादा आसान और सस्ता होने वाला है। ओला उबर और रैपिडो की मनमानी से भी छुटकारा मिलने वाला है। केंद्र सरकार दिल्ली में भारत टैक्सी ऐप लॉन्च करने जा रही है। इसका ट्रायल पूरा हो गया है और लॉन्चिंग 1 जनवरी को हो रही है।
दिल्लीवासियों को ऐप आधारित कैब के विकल्प के रूप में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' 1 जनवरी से उपलब्ध होने जा रही है। टैक्सी सेवा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यह ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप आधारित एग्रीगेटरों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में काम करेगी।
यह खबर अपडेट की जा रही है….
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग