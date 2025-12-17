Bharat Taxi: ओला-उबर के महंगे किराए से मिलेगी राहत! नए साल में मिलेगा भारत टैक्सी सर्विस का तोहफा

दिल्लीवासियों को ऐप आधारित कैब के विकल्प के रूप में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' 1 जनवरी से उपलब्ध होने जा रही है। टैक्सी सेवा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यह ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप आधारित एग्रीगेटरों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में काम करेगी।