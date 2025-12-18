तंबाकू का सेवन न करें, यदि कर रहे हैं तो तुरंत छोड़ें: डॉ. होदा

उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में, ओरल कैंसर छठा सबसे आम तरह का कैंसर है, जिसमें भारत India का योगदान कुल बोझ का लगभग एक-तिहाई है। भारत ओरल कैंसर के सबसे ज्यादा मामलों वाला दूसरा देश है। भारत में, हर वर्ष लगभग 2.74 लाख नए मामले और करीब 52 हजार मौतें रिपोर्ट की जाती हैं। यह दुनिया भर में होने वाले मामलों का लगभग एक-चौथाई है। अधिकांश ओरल कैंसर के पीछे तंबाकू और इसके उत्पाद होते हैं। युवा मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जीभ का कैंसर ओरल कैविटी का सबसे खतरनाक कैंसर है।