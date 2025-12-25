इस राज्य में सरकार के पास दस साल से पड़े हैं लोगों के 3400 करोड़ रुपये, कोई लेने नहीं आ रहा

कर्नाटक से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। प्रदेश की बैंकों में 34,00 करोड़ रुपये दस साल से लावारिस पड़े हैं। इन्हें लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। वहीं इसके लिए RBI द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिससे खाताधारकों तक पहुंचा जा सके। यह जानकारी जिला परामर्श समिति (DCC) और जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की बैठक में अधिकारियों ने दी।