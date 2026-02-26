ब्रेन डेड युवक के अंगदान से छह मरीजों को मिला नया जीवन

दर्शन 22 फरवरी को बाइक से गिर गए थे और उन्हें चोटें आई थीं। शुरुआत में उन्होंने इसे मामूली हादसा समझकर नजरअंदाज कर दिया और घर जाकर सो गए। लेकिन जब उनकी तबीयत बिगडऩे लगी तो परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने गंभीर आंतरिक ब्रेन हेमरेज (मस्तिष्क में रक्तस्राव) की पुष्टि की।