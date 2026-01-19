छात्रों की सुरक्षा प्राथमिकता : बंगारप्पा

स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा को सम्मानित करते शिक्षक व अन्य
स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा Madhu Bangarappa ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव समयबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। उन्होंने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए आश्वासन दिया कि इस दिशा में जरूरी सभी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, लिए गए निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक स्थाई समिति गठित होगी।
वे रविवार को पैलेस ग्राउंड में आयोजित शिक्षकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षा सुधारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। सम्मेलन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा प्रणाली में किए जा रहे सुधारों पर चर्चा की गई। राज्य भर से लगभग 2,000 शिक्षक, प्रबंधन प्रतिनिधि और पदाधिकारी इसमें शामिल हुए।
इस मौके पर डिजिटल तकनीक आधारित ज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं, ब्रेन-आधारित ज्ञान परीक्षा में सफल 30 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।
बड़ी खबरेंView All
बैंगलोर
कर्नाटक
ट्रेंडिंग