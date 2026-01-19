छात्रों की सुरक्षा प्राथमिकता : बंगारप्पा

वे रविवार को पैलेस ग्राउंड में आयोजित शिक्षकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षा सुधारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। सम्मेलन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा प्रणाली में किए जा रहे सुधारों पर चर्चा की गई। राज्य भर से लगभग 2,000 शिक्षक, प्रबंधन प्रतिनिधि और पदाधिकारी इसमें शामिल हुए।