19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

छात्रों की सुरक्षा प्राथमिकता : बंगारप्पा

इस मौके पर डिजिटल तकनीक आधारित ज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए गए।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Jan 19, 2026

स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा को सम्मानित करते शिक्षक व अन्य

स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा Madhu Bangarappa ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव समयबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। उन्होंने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए आश्वासन दिया कि इस दिशा में जरूरी सभी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, लिए गए निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक स्थाई समिति गठित होगी।

वे रविवार को पैलेस ग्राउंड में आयोजित शिक्षकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षा सुधारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। सम्मेलन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा प्रणाली में किए जा रहे सुधारों पर चर्चा की गई। राज्य भर से लगभग 2,000 शिक्षक, प्रबंधन प्रतिनिधि और पदाधिकारी इसमें शामिल हुए।

इस मौके पर डिजिटल तकनीक आधारित ज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं, ब्रेन-आधारित ज्ञान परीक्षा में सफल 30 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Jan 2026 06:59 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / छात्रों की सुरक्षा प्राथमिकता : बंगारप्पा

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

एक्ट्रेस रान्या राव के पिता रामचंद्र राव का महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल, कर्नाटक पुलिस में हैं DGP

Karnataka police scandal, DGP R Ramachandra Rao, Karnataka top cop viral video, IPS officer compromising video, DGP office viral video, Karnataka Home Department embarrassment,
राष्ट्रीय

वीर गाथा प्रतियोगिता में दो छात्राएं राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 100 में शामिल

वीर गाथा 5.0 राष्ट्रीय प्रतियोगिता
बैंगलोर

कुद्रेमुख क्षेत्र में ट्रेकिंग पर अस्थाई प्रतिबंध

ट्रेकिंग गतिविधियों पर अस्थाई रोक
बैंगलोर

प्रश्नपत्र लीक के बाद प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के लिए नियम सख्त

एसएसएलसी प्रारंभिक परीक्षा
बैंगलोर

वन विभाग ने एक शावक को पकड़ा, तीन की तलाश जारी

मादा शावक
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.