एसएसएलसी परिणाम सुधार के लिए 12 सप्ताह की कार्य योजना तैयार

कार्यशाला में तीन जिलों के 168 अधिकारी और शिक्षक शामिल हुए। परीक्षा बोर्ड के मॉडल पेपर, ब्लूप्रिंट, प्रश्न बैंक और विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी जैसे विषयों पर चर्चा हुई।अंत में, शिक्षकों ने 12 सप्ताह की कार्ययोजना तैयार की, जिसे तीनों जिलों के 16 तालुकों में लागू किया जाएगा। विभाग ने बताया कि यह पहल सफल रही और इसे जल्द ही बेंगलूरु, धारवाड़ और मैसूरु संभागों तक विस्तारित किया जाएगा।