Nepal Election: ओली और प्रचंड के सामने युवाओं की चुनौती, Gen-Z का मिशन-‘इस बार पुराने नेताओं को…’

हैरानी नहीं कि आंदोलन के दौरान चर्चित चेहरा बने काठमांडू के मेयर रहे 35 वर्षीय बालेंद्र शाह ने पीएम बनने के लिए मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है और पूरी ताकत के साथ चुनाव में कूदते हुए झापा-5 निर्वाचन क्षेत्र से पर्चा भरा है। रवि लामिछाने के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने बालेंद्र को पार्टी की ओर पीएम पद का दावेदार घोषित कर दिया है।