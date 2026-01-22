22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Nepal Election: ओली और प्रचंड के सामने युवाओं की चुनौती, Gen-Z का मिशन-‘इस बार पुराने नेताओं को…’

Nepal Election: नेपाल में मार्च में चुनाव होना है। पुराने नेताओं के सामने युवा चुनौती पेश कर रहे हैं। काठमांडू के मेयर झापा-5 सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली भी चुनावी मैदान में हैं। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 22, 2026

Balen Shah supported the interim government

बालेन शाह (फोटो-IANS)

नेपाल में पांच मार्च को होने वाले ऐतिहासिक संसदीय आम चुनावों से पहले अब इन दिनों उम्मीदवारी के फार्म भरे जा रहे हैं। जेन-जेड की क्रांति के बाद होने वाले इन पहले आम चुनावों में साफ तौर पर पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। नेपाल के युवा इसे "पुरानी व्यवस्था" को उखाड़ फेंकने का सुनहरा मौका मान रहे हैं।

काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह भी उतरे चुनाव में

हैरानी नहीं कि आंदोलन के दौरान चर्चित चेहरा बने काठमांडू के मेयर रहे 35 वर्षीय बालेंद्र शाह ने पीएम बनने के लिए मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है और पूरी ताकत के साथ चुनाव में कूदते हुए झापा-5 निर्वाचन क्षेत्र से पर्चा भरा है। रवि लामिछाने के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने बालेंद्र को पार्टी की ओर पीएम पद का दावेदार घोषित कर दिया है।

74 साल के पूर्व पीएम ओली भी ठोक रहे ताल

इस तरह शाह इस चुनाव में 74 साल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के सामने ताल ठोंक रहे हैं। वहीं, 49 साल के गगन थापा के गुट ने नेपाली कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथों में लेते हुए पूर्व पीएम 79 वर्षीय शेर बहादुर देउबा को चुनावी दौड़ से बाहर रहने को बाध्य कर दिया है। देउबा इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।

सुशीला कार्की की सरकार से हटे 4 मंत्री, चुनाव लड़ेगे

उधर, आम चुनावों से पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली कैबिनेट के चार मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इन सभी ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। विज्ञान और शिक्षा मंत्री महाबीर पुन ने इस्तीफा देने के बाद म्याग्दी जिले से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा।

इससे पहले सोमवार को संचार मंत्री जगदीश खरेल और खेल मंत्री बबलू गुप्ता ने भी अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। जगदीश ने राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी की ओर से ललितपुर-2 निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया, जबकि बबलू ने सिराहा-1 निर्वाचन क्षेत्र से पर्चा भरा है।

इससे पहले, ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री कुलमान घिसिंग ने भी कुछ हफ्ते पहले इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने उज्यालो नेपाल पार्टी के अध्यक्ष के रूप में राजनीति में नई भूमिका संभाली। जेन जेड के आंदोलन के बाद नेपाल नई सरकार चुनने की तैयारी में है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Jan 2026 08:01 am

Hindi News / World / Nepal Election: ओली और प्रचंड के सामने युवाओं की चुनौती, Gen-Z का मिशन-‘इस बार पुराने नेताओं को…’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

“हां मैं एक तानाशाह हूं, लेकिन…”, दावोस में ट्रंप ने कह दी विवादित बात

Donald Trump at WEF
विदेश

कार्बन उत्सर्जन का प्रभाव बढा़, सोखने की क्षमता हो रही कम

Impact of carbon emissions increased
विदेश

इज़रायल ने लेबनान पर बरसाए ताबड़तोड़ बम, मचा हाहाकार

Israel bombs Lebanon
विदेश

दुनिया से खत्म हो रहा धरती का ‘ब्लू गोल्ड’, ग्लोबल वाटर बैंक्रेप्सी से दुनिया में मच जाएगा हाहाकार

Water Crisis
विदेश

ट्रंप को लगेगा झटका! यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका से व्यापार समझौता रोका

Ursula von der Leyen and Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.