ईरान ने अमेरिका के 160 एयरबेस और 2 दूतावासों पर कैसे किए धमाके ? पढ़ें हमलों की इनसाइड स्टोरी

US-Iran Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच भयंकर दुश्मनी (US Iran Conflict) अब एक नए और खतरनाक मुकाम पर पहुंच चुकी है। मिडिल ईस्ट में वर्चस्व की इस जंग में ईरान और उसके समर्थित गुटों ने अब तक 160 से अधिक छोटे-बड़े अमेरिकी सैन्य ठिकानों और प्रमुख दूतावासों (US Embassies) पर प्रहार किया है। इस भू-राजनीतिक टकराव का सबसे खौफनाक मंजर जनवरी 2020 में सामने आया था, जब इराक स्थित बड़े एयरबेस (Al Asad Airbase) पर सीधे बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थीं। यह भीषण हमला कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत (Soleimani Assassination) का बदला था, जिसमें 109 अमेरिकी सैनिकों को गंभीर दिमागी चोटें आई थीं। आज भी यह जंग ड्रोन और रॉकेट हमलों के जरिये लगातार जारी है।