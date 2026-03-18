ईरान के परमाणु पॉवर प्लांट पर हमला, इज़राइल पर कलस्टर बम छोड़ा, तेल अवीव में तबाही, देखें वीडियो

Tel Aviv Attack: मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी, इजराइली और ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजराइल के तेल अवीव पर कलस्टर बमों और रॉकेटों से बड़ा हमला हुआ है। इसके जवाब में इजराइल ने न सिर्फ ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया है, बल्कि हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को ढेर करने का दावा भी किया है। ग्रेटर तेल अवीव (Tel Aviv Attack) में सेना तैनात की गई है। गुस्साए ईरान ने ड्रोन मिसाइलों (Drone Missiles) की 61 वीं खेप दाग दी है सबसे बड़ी चिंता ईरान के परमाणु संयंत्र पर हुए कथित हमले और कतर स्थित अमेरिकी 'अल उदैद एयर बेस' की बढ़ती हलचल को लेकर है।