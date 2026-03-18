‘हम उसका पीछा करेंगे, ढूंढ निकालेंगे और उसे खत्म कर देंगे..’, Mojtaba Khamenei पर इजरायल का बड़ा बयान

जब डेफ्रिन से खामेनेई के ठिकाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि IDF के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। डेफ्रिन ने यह भी कहा कि इजराइल ईरान की पैरामिलिट्री बसीज (Basij) बलों के सदस्यों को निशाना बनाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि मैं यहां फिर कहता हूं, हम हर किसी तक पहुंचेंगे, चाहे वह कहीं भी हो या कभी भी हो। IDF ने पहले कहा था कि उसने बसीज कमांडर गुलामरेजा सुलेमानी को मार गिराया है। इसी बीच, इजरायल ने कहा कि वह ईरान से दागी गई नई मिसाइलों की बौछार को रोकने (इंटरसेप्ट करने) के लिए काम कर रहा है।