18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘हम उसका पीछा करेंगे, ढूंढ निकालेंगे और उसे खत्म कर देंगे..’, Mojtaba Khamenei पर इजरायल का बड़ा बयान

Israel on Iran Supreme Leader: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर इजरायल और अमेरिका की कार्रवाई जारी, IDF ने बसीज कमांडर को मार गिराने और मिसाइल हमलों को रोकने की रणनीति पर बयान दिया। नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहों पर किया मजाक।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 18, 2026

Mojtaba Khamenei News,Iran War News,US Israel airstrike Iran,Ali Khamenei,

मोजतबा खामेनेई को लेकर IDF प्रवक्ता की ओर से दिया गया बड़ा बयान (Photo-X)

Israel on Mojtaba Khamenei: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की जान भले ही अमेरिका-इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई में बच गई है, लेकिन दोनों देशों द्वारा उनकी तलाश जारी है। अब मोजतबा खामेनेई को लेकर इजरायल सेना के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन (Effie Defrin) का बयान सामने आया है। एफी डेफ्रिन ने कहा कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) उन सभी लोगों को निशाना बनाना जारी रखेगा जो 'इजरायल राज्य के लिए खतरा' हैं, जिसमें ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई भी शामिल हैं।

जब डेफ्रिन से खामेनेई के ठिकाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि IDF के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। डेफ्रिन ने यह भी कहा कि इजराइल ईरान की पैरामिलिट्री बसीज (Basij) बलों के सदस्यों को निशाना बनाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि मैं यहां फिर कहता हूं, हम हर किसी तक पहुंचेंगे, चाहे वह कहीं भी हो या कभी भी हो। IDF ने पहले कहा था कि उसने बसीज कमांडर गुलामरेजा सुलेमानी को मार गिराया है। इसी बीच, इजरायल ने कहा कि वह ईरान से दागी गई नई मिसाइलों की बौछार को रोकने (इंटरसेप्ट करने) के लिए काम कर रहा है।

यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजरायल ने दावा किया कि उसने हवाई हमलों में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी को मार गिराया है। लारीजानी दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के करीबी थे। वे सुरक्षा नीतियों के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाते थे।

नेतन्याहू बोले जिंदा हूं..

अपनी मौत की अफवाहों पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मजाक उड़ाया है। वे इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी के साथ एक नए वीडियो में दिखाई दिए। अमेरिकी राजदूत हंसते हुए कहते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि मैं यह सुनिश्चित करूं कि आप ठीक है। इस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा हां, माइक मैं जिंदा हूं।

ये भी पढ़ें

Xi Jinping book Burning: नेपाल में जिनपिंग की किताबों की हजारों प्रतियां जलाईं, चीन ने दर्ज कराया विरोध
विदेश
Xi Jinping

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

18 Mar 2026 08:30 am

Published on:

18 Mar 2026 08:06 am

Hindi News / World / ‘हम उसका पीछा करेंगे, ढूंढ निकालेंगे और उसे खत्म कर देंगे..’, Mojtaba Khamenei पर इजरायल का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Iran Israel War: UAE के कई इलाकों में फिर मिसाइल और ड्रोन हमले

विदेश

ईरान ने तेल अवीव पर दागीं मिसाइलें, 2 लोगों की मौत

Iran missile attack
विदेश

US Israel Iran War: अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, Strait of hormuz के पास ईरानी मिसाइल ठिकानों पर गिराए 5000 पाउंड के कई बम

US Iran War
विदेश

नाटो पर फूटा ट्रंप का गुस्सा, कहा – ‘हमें मदद की ज़रूरत नहीं’

Donald Trump
विदेश

जानिए कब दिखेगा चांद,ईद कब है 20 या 21 मार्च? यहां दूर करें कन्फ्यूजन

Eid 2026 Moon sight
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.