Iran War: अमेरिका ने होर्मुज में दागे 5000 पाउंड के बम, इजराइल ने हमला कर तेहरान को दहला दिया

Middle East : मध्य पूर्व (Middle East) में तनाव अपने चरम पर है और एक भीषण युद्ध (War) भड़क चुका है। अमेरिका (US) और इजराइल (Israel) ने मिल कर ईरान (Iran) पर एक बेहद विनाशकारी सैन्य अभियान (Military Operation) शुरू कर दिया है। ताजा घटनाक्रम में अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के करीब स्थित ईरानी मिसाइल ठिकानों (Missile Sites) पर पांच हजार पाउंड के बंकर बस्टर बम (Bunker Buster Bombs) गिराए हैं। इस बड़े हमले का मकसद अंतरराष्ट्रीय शिपिंग (International Shipping) को सुरक्षित करना है। इन हमलों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र (Gulf Region) को एक बड़े संकट में धकेल दिया है। इस अप्रत्याशित अमेरिकी और इजराइली हमले के बाद वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं (Global Response) सामने आई हैं। ईरान समर्थित गुट पूरी तरह से बौखला गए हैं। अमेरिकी सांसदों को भी इस युद्ध (Conflict) की वर्तमान स्थिति पर विशेष दूत ने जानकारी दी है और कई देश इसे लेकर चिंतित हैं।