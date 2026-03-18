भारत के अलावा इन देशों के 90 जहाजों ने किया होर्मुज स्टेट पार, जंग के बावजूद ईरान कर रहा करोड़ों का तेल निर्यात

हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान से जुड़े जहाज भी इस मार्ग से सुरक्षित निकलने में सफल रहे हैं। भारत के एलपीजी कैरियर शिवालिक और नंदा देवी के अलावा पाकिस्तान का टैंकर कराची भी इस दौरान हॉर्मुज से गुजरा है। बताया जा रहा है कि इन जहाजों को गुजरने के लिए कूटनीतिक बातचीत का सहारा लिया गया। विश्लेषकों के अनुसार, ईरान ने अपने तट के करीब एक सेफ कॉरिडोर बना दिया है, जिससे कुछ चुनिंदा जहाजों को अनुमति मिल रही है। लेकिन होर्मुज स्टेट बंद होने के चलते कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं, जो वैश्विक बाजार के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सहयोगी देशों पर दबाव बनाया है, वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि वह अपने विरोधियों के लिए तेल आपूर्ति पूरी तरह रोक सकता है।