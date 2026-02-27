नेपाल में 5 मार्च को महासंग्राम! पड़ोसी देश के चुनाव से भारत की विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा ? जानिए

नेपाल अपनी अर्थव्यवस्था, रसद और व्यापार के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच कई पनबिजली (Hydropower) परियोजनाएं और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भारत चाहेगा कि नई सरकार इन प्रोजेक्ट्स को बिना किसी राजनीतिक रुकावट के आगे बढ़ाए। एक स्थिर नेपाल न केवल दक्षिण एशिया की शांति के लिए बल्कि भारत के आर्थिक हितों के लिए भी फायदेमंद है। कुल मिलाकर, 5 मार्च का दिन तय करेगा कि नेपाल किस राजनीतिक विचारधारा को चुनता है। भारत इस पूरी चुनाव प्रक्रिया का बारीकी से आकलन कर रहा है ताकि नतीजों के बाद नई सरकार के साथ कूटनीतिक तालमेल तुरंत बिठाया जा सके।