Holi Holiday: यूपी में होली की लगातार 3 दिन की रहेगी छुट्टी, जानें Delhi-NCR, हरियाणा, पंजाब और बिहार में कब रहेगा अवकाश

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली से पहले लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। शुक्रवार को उन्होंने प्रदेश में तीन दिन की आधिकारिक अवकाश की घोषणा की है। ये छुट्टी 2, 3 और 4 मार्च को रहेगी। हालांकि प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शनिवार को कार्यदिवस घोषित किया है, इसकी जगह कर्मचारियों को 3 मार्च की छुट्टी दी है।