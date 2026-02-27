27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Holi Holiday: यूपी में होली की लगातार 3 दिन की रहेगी छुट्टी, जानें Delhi-NCR, हरियाणा, पंजाब और बिहार में कब रहेगा अवकाश

Holi Holiday: होली की छुट्टियों को लेकर लोगों में भारी असमंजस भी है। छात्र, अभिभावक और स्कूल प्रशासन इस बात को लेकर उलझन में हैं कि होली की छुट्टी 3 मार्च को रहेगी या 4 मार्च को।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 27, 2026

Holi holidays 2026 date confusion, होली 2026 छुट्टी कब है, UP mein Holi 3 din ki chhutti,

होली की छुट्टी कब है (Photo-IANS)

Holiday Holi 2026: होली की छुट्टियों को लेकर लोगों में भारी असमंजस भी है। छात्र, अभिभावक और स्कूल प्रशासन इस बात को लेकर उलझन में हैं कि होली की छुट्टी 3 मार्च को रहेगी या 4 मार्च को। कई राज्यों में आधिकारिक कैलेंडर और स्थानीय परंपराओं के बीच अंतर देखने को मिल रहा है।

होली एक या दो दिन मनाई जाती है, लेकिन 2026 में होलिका दहन की तिथि और रविवार के संयोग के कारण कई जगह लॉन्ग वीकेंड जैसी स्थिति बन गई है।

यूपी में तीन दिन की रहेगी छुट्टी

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली से पहले लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। शुक्रवार को उन्होंने प्रदेश में तीन दिन की आधिकारिक अवकाश की घोषणा की है। ये छुट्टी 2, 3 और 4 मार्च को रहेगी। हालांकि प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शनिवार को कार्यदिवस घोषित किया है, इसकी जगह कर्मचारियों को 3 मार्च की छुट्टी दी है। 

दिल्ली-एनसीआर में कब रहेगी छुट्टी?

दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में 4 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी। इस दिन सभी स्कूल-कॉलेज और ऑफिस बंद रहेंगे। वहीं 3 मार्च को शैक्षणिक संस्थान छुट्टी या हाफ डे रख सकते हैं। कुछ स्कूलों में होली का कार्यक्रम 3 मार्च को आयोजित किया जाएगा। जिन स्कूलों में 3 मार्च को कार्यक्रम नहीं होगा, वहां यह कार्यक्रम 2 मार्च को किया जा सकता है।

MP-हरियाणा और पंजाब में होली की छुट्टी कब है?

मध्यप्रदेश में 2 और 3 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में भी 4 मार्च को छुट्टी रहेगी। हालांकि होली की छुट्टी के लिए छात्र और अभिभावक एक बार स्कूल प्रशासन और ऑफिशियल नोटिस जरूर देख लें। 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Feb 2026 01:03 pm

Hindi News / National News / Holi Holiday: यूपी में होली की लगातार 3 दिन की रहेगी छुट्टी, जानें Delhi-NCR, हरियाणा, पंजाब और बिहार में कब रहेगा अवकाश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पूर्वी भारत में भूकंप के जोरदार झटके, घरों से भागे लोग

भूकंप के झटकों से सहमा यूपी
राष्ट्रीय

DK Shivakumar vs Siddaramaiah: सत्ता संघर्ष चरम पर? सिद्धारमैया-शिवकुमार खींचतान के बीच कांग्रेस विधायकों की अहम बैठक

DK Shivakumar and Siddaramaiah
राष्ट्रीय

काठमांडू की सत्ता का संग्राम: 5 मार्च के नतीजे तय करेंगे दिल्ली से रिश्ते!

Nepal election 2026
राष्ट्रीय

मौसम के फिर बदले तेवर: अगले 72 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy rain alert
राष्ट्रीय

AIMIM equates Congress to BJP: अकबरुद्दीन ओवैसी बोले- मुसलमानों के प्रति दोनों दलों में अंतर नहीं

Akbaruddin Owaisi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.