केजरीवाल को पत्नी सुनिता ने लगाया गले, पिता के शराब घोटाले में बरी होने के बाद बेटी भी हुई भावुक, देखें VIDEO

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चर्चित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि CBI आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रही। अदालत के अनुसार, मामले में न तो किसी आपराधिक साजिश के ठोस प्रमाण मिले और न ही किसी प्रकार का विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।