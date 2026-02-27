27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

केजरीवाल को पत्नी सुनिता ने लगाया गले, पिता के शराब घोटाले में बरी होने के बाद बेटी भी हुई भावुक, देखें VIDEO

दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। फैसले के बाद केजरीवाल की घर वापसी भावुक पलों से भरी रही और इसे पार्टी ने इसे सच्चाई की जीत बताया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 27, 2026

शराब घोटाले में बरी हुए केजरीवाल (Video Screenshot)

दिल्ली शराब नीति मामले में सभी आरोपों से बरी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घर वापसी भावनाओं से भरी रही। जैसे ही वे अपने आवास पहुंचे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दौड़कर आईं और उन्हें गले लगाकर भावुक हो गई। उनकी बेटी ने भी पिता को कसकर गले लगाया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया भी उनके साथ मौजूद थे।

दिल्ली शराब नीति केस में कोर्ट से बड़ी राहत

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चर्चित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि CBI आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रही। अदालत के अनुसार, मामले में न तो किसी आपराधिक साजिश के ठोस प्रमाण मिले और न ही किसी प्रकार का विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

अदालत की सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच एजेंसी विस्तृत आरोपपत्र में लगाए गए कई आरोपों को गवाहों या दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं कर सकी। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि बिना पर्याप्त सबूत के आरोप लगाना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। यह फैसला दिल्ली की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है।

देखें वीडियो

बड़ी राजनीतिक राहत

इस निर्णय के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ी राजनीतिक राहत मिली है। पार्टी समर्थकों ने इसे सच्चाई की जीत बताया है। वहीं, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला जांच एजेंसियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है कि किसी भी मामले में ठोस और प्रमाणिक साक्ष्य आवश्यक हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Arvin Kejriwal

अरविंद केजरीवाल

Arvind kejriwal Jail News

Delhi News

Published on:

27 Feb 2026 02:05 pm

Hindi News / National News / केजरीवाल को पत्नी सुनिता ने लगाया गले, पिता के शराब घोटाले में बरी होने के बाद बेटी भी हुई भावुक, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सीट के लिए आपस में भिड़ी महिलाएं, पटक-पटक कर मारा, झगड़े का Video वायरल

राष्ट्रीय

NCERT Book Row: ‘बीमारी छिपाएंगे तो बढ़ेगी, किताब में कुछ गलत नहीं’

ncert judiciary corruption controversy, NCERT
राष्ट्रीय

INS Anjadip Commissioned: नए युद्धपोत ‘अंजदीप’ के शामिल होने से भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत, जानें इसकी खासियत

INS Anjadip Commissioned
राष्ट्रीय

कोलकाता में भूकंप के जोरदार झटके, घरों से भागे लोग

भूकंप के झटकों से सहमा यूपी
राष्ट्रीय

DK Shivakumar vs Siddaramaiah: सत्ता संघर्ष चरम पर? सिद्धारमैया-शिवकुमार खींचतान के बीच कांग्रेस विधायकों की अहम बैठक

DK Shivakumar and Siddaramaiah
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.