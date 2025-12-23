नेतृत्व के मुद्दे पर फैसला करेंगे राहुल गांधी, सभी मानेंगे: सिद्धरामय्या

कर्नाटक Karnataka में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने स्पष्ट किया है कि राज्य में शीर्ष नेतृत्व के मसले पर अंतिम फैसला कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी हाईकमान को ही करना है और पार्टी के सभी नेता उनके फैसले का पालन करेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस हाईकमान का निर्णय ही अंतिम होगा। सिद्धू का यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के उस रुख के विपरीत है कि कि इस मुद्दे को स्थानीय नेताओं को खुद सुलझाना चाहिए, न कि इसे दिल्ली तक ले जाना चाहिए।