चोरी का सोना छिपाने के मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा – “पुलिस के दखल देने पर फाइनेंस कंपनियाँ…”

जस्टिस सूरज गोविंदराज ने इस मामले में कहा कि अगर सोना चोरी का साबित होता है, तो असली मालिक को उसके इस्तेमाल से वंचित नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि वह किसी फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखा गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि फाइनेंस कंपनी के अधिकार सिर्फ गिरवी रखने वाले व्यक्ति के अधिकारों तक सीमित हैं। अगर सोना चोरी का है, तो कंपनी का दावा असली मालिक के हक से ऊपर नहीं हो सकता।