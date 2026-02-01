10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चोरी का सोना छिपाने के मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा – “पुलिस के दखल देने पर फाइनेंस कंपनियाँ…”

चोरी का सोना छिपाने के मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Tanay Mishra

Feb 10, 2026

Karnataka High Court

Karnataka High Court (File Photo)

कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के अनुसार फाइनेंस कंपनियाँ चोरी हुए सोने को ऋण के बहाने छिपा नहीं सकतीं, जब पुलिस जांच के लिए मामले में दखल देती हैं। यह फैसला मुथूट फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें कंपनी ने पुलिस द्वारा गिरवी रखे सोने की जब्ती पर रोक लगाने की मांग की थी।

मालिक को सोने के इस्तेमाल से वंचित नहीं रखा जा सकता

जस्टिस सूरज गोविंदराज ने इस मामले में कहा कि अगर सोना चोरी का साबित होता है, तो असली मालिक को उसके इस्तेमाल से वंचित नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि वह किसी फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखा गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि फाइनेंस कंपनी के अधिकार सिर्फ गिरवी रखने वाले व्यक्ति के अधिकारों तक सीमित हैं। अगर सोना चोरी का है, तो कंपनी का दावा असली मालिक के हक से ऊपर नहीं हो सकता।

उचित जांच और सत्यापन की ज़िम्मेदारी

कर्नाटक हाईकोर्ट के अनुसार कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि सोना गिरवी लेने से पहले उचित जांच और सत्यापन किया जाए। पुलिस को चोरी के सोने को जब्त करने का अधिकार है, लेकिन उसे पुलिस के पास अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता; बल्कि संबंधित अदालत में जमा करना होगा। वहीं आगे की कार्यवाही हो सकती है।

ये भी पढ़ें

24,696 संपत्तियों का वक्फ दावा खारिज, राजस्थान में सबसे ज़्यादा
राष्ट्रीय
Waqf property

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

high court

Published on:

10 Feb 2026 07:20 pm

Hindi News / National News / चोरी का सोना छिपाने के मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा – “पुलिस के दखल देने पर फाइनेंस कंपनियाँ…”

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.