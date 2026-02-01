गंभीर जल संकट से जूझ रहा बेंगलूरु, प्रभावी जल प्रबंधन की जरूरत : कुलपति प्रो. रमेश

कभी झीलों का शहर कहलाने वाला बेंगलूरु Bengaluru आज गंभीर जल संकट water crisis का सामना कर रहा है। जल प्रबंधन के लिए एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर उसे सख्ती से लागू करने की तत्काल आवश्यकता है। यह बात डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलूरु सिटी यूनिवर्सिटी Bengaluru City University के कुलपति प्रो. रमेश बी. ने सोमवार को कही। वे सेंट्रल कॉलेज परिसर के ज्ञान ज्योति सभागार में आयोजित जल, ऊर्जा, पर्यावरण और स्वास्थ्य संरक्षण पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों के हित में सतत विकास पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।